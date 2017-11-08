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Акула вступила с дайвером в схватку за его обед

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YouTube / TRENDING PROD

Группа аквалангистов, совершавших погружение у берегов Белиза встретилась с акулой.

Акула накинулась на рыбу, попавшую в сеть, намереваясь отнять улов у дайвера. Мужчина не испугался хищницы и оказал сопротивление.

Видео подводной схватки набрала десятки тысяч просмотров на YouTube.




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