Акула вступила с дайвером в схватку за его обед

Акула накинулась на рыбу, попавшую в сеть, намереваясь отнять улов у дайвера. Мужчина не испугался хищницы и оказал сопротивление.
Видео подводной схватки набрала десятки тысяч просмотров на YouTube.
Группа аквалангистов, совершавших погружение у берегов Белиза встретилась с акулой.
Акула накинулась на рыбу, попавшую в сеть, намереваясь отнять улов у дайвера. Мужчина не испугался хищницы и оказал сопротивление.
Видео подводной схватки набрала десятки тысяч просмотров на YouTube.
В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять на курс обследования и восстановительного лечения Александра Калайджян.
Новый трубопровод протяженностью около двух километров по улице Адыгейской в Сухуме подключат к вечеру среды 8 ноября.
С октября 2017 года во всех поликлиниках, больницах и государственных учреждениях Абхазии проходит вакцинация населения против сезонного гриппа.
Сотрудники Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России проводят совместные учения с абхазскими спасателями.
О том, как попал в команду "Нарты из Абхазии" и почему абхазских КВНщиков не заселяли в гостиницу в Москве, в Международный день КВН рассказал в интервью радио Sputnik участник легендарной команды Дамей Чамба.
В рамках "Больших гастролей" Министерства культуры Российской Федерации Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера представил зрителям города Пятигорск детский спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" 8 ноября.
Семинар "Доступная среда и универсальный дизайн", в рамках которого обсудят проблемы людей с инвалидностью и возможные методы их решения, продлится с 8 по 9 ноября 2017 года в Сухуме.
В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.
Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.
Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.
Рейтинг казахстанских чиновников, которые не будут отвечать на запросы журналистов, будет падать, что отразится на размере зарплаты.
Все сложные вопросы, возникшие между Астаной и Бишкеком, в ближайшее время будут решены, считает избранный президент Кыргызстана.
Белорусская атомная электростанция успешно прошла стресс-тесты – объекты станции соответствуют строжайшим нормам безопасности.
Латвийцы недовольны работой собственных спецслужб: по мнению граждан, русские шпионы свободно бродят по стране.
Принятый Сеймом Литвы аналог "закона Магнитского" нужен стране для торга с Россией, а какой-либо ущерб он не нанесет, считают эксперты.
Беспрецедентная операция специальных служб в Молдове: в стране одновременно проводится 170 обысков.
При МВД Таджикистана организовано подсобное хозяйство и предприятие по производству консервированной продукции для нужд спецназа и внутренних войск.
Приток иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в период с 2011 по 2016 год снизился более чем на 40 процентов.
Полицейского, застрелившего мужчину с ножами в центре эстонской столицы, оправдали. Его действия признаны вынужденной обороной.
В Цхинвале задержан экс-министр связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, которого обвиняют в превышении служебных полномочий.
Азербайджанцам, обвиняемым в незаконном отлове осетровых в казахстанских территориальных водах Каспия, грозит до восьми лет тюрьмы.
Российская компания "Силовые машины" отгрузила первый турбогенератор для Армянской АЭС – он призван заменить агрегаты, выпущенные в 70-х года прошлого века.