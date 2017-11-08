Огонь, вода и труба: как проходит замена трубопровода в Сухуме

Новый трубопровод протяженностью около двух километров по улице Адыгейской в Сухуме подключат к вечеру среды 8 ноября.

Директор МУП "Водоканал" Тенгиз Квициния рассказал, что работы по замене старого трубопровода и подключению на улице Адыгейской подходят к завершению.

"Было очень необходимо заменить трубы на этом участке, и сегодня у нас ведутся работы по переключению. Аннулируем старую линию и подключаем новую. Помимо этого, у нас еще будет подключена 160-миллиметровая труба, которая в два этапа пройдет по улице Адыгейской до Нижней Яштухи и до второй школы", — отметил Квициния.

Директор "Водоканала" подчеркнул, что по завершении этих работ улучшится подача воды в центральной и нагорной части Сухума.

На замену старого трубопровода диаметром 160 и 315 миллиметров и подключение нового на улице Адыгейской выделено около шести миллионов рублей из Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии уточнил Квициния.

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