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Не отстает от сверстников: как ребенок с ДЦП борется с болезнью

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Темы:
Спасем жизнь вместе (121)
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© Sputnik. Томас Тхайцук

В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять на курс обследования и восстановительного лечения Александра Калайджян.

Семилетний Александр Калайджян с диагнозом ДЦП нуждается в медицинской помощи в Москве, сообщила мать Александра Лала Бдоян.

Александру 7 лет, в умственном развитии он не отстает от сверстников. У него хорошая память, умеет писать, считать, любит играть в игры на телефоне, в машинки, очень хорошо рисует. Однако самостоятельно ходить мальчик не в состоянии.

"После рождения Саши мы не сразу узнали про диагноз, это нам сказали потом. Кроме того, что у него обнаружили ДЦП, еще был стафилококк, но это мы быстро убрали. После этого мы сделали прививку от полиомиелита", — рассказал отец мальчика Александр Калайджян.

После этого Саше стали проводить сеансы массажа, которые по словам отца давали положительный результат, однако мальчик все еще не может ходить сам.

"Мы возили его три года в Краснодар, курсы лечения проходили хорошо. Сейчас стараемся сделать так, чтобы он сам уже сделал первые шаги. Сейчас мы хотим провести полное обследование и уже по результатам исследования будем решать, что делать, возможно, понадобится операция", — говорит отец мальчика.

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В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять мальчика на курс обследования и восстановительного лечения. Цель госпитализации — снижение тонуса мышц, улучшение двигательной активности, улучшение мелкой моторики, улучшение психо-эмоционального и физического состояния. На лечение Александра Калайджяна необходимо собрать 200 тысяч рублей.

КБФ "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.

Темы:
Спасем жизнь вместе (121)



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