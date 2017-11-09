Танцы над пропастью устроили в Швейцарии экстремалы

Группа экстремалов устроила танцы на канатах, натянутых между двумя мостами. Смельчаки делали трюки на канатах и даже танцевали на них.
К счастью, у всех спортсменов была надежная страховка.
Группа экстремалов устроила танцы на канатах, натянутых между двумя мостами.
Группа экстремалов устроила танцы на канатах, натянутых между двумя мостами. Смельчаки делали трюки на канатах и даже танцевали на них.
К счастью, у всех спортсменов была надежная страховка.
Пресс-конференция, посвященная предстоящей акции КБФ "Ашана" "Урок добра", прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 9 ноября.
Начальник департамента Администрации президента России Инал Ардзинба провел открытую встречу со студентами МГИМО 7 ноября.
Группа аквалангистов, совершавших погружение у берегов Белиза встретилась с акулой.
В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять на курс обследования и восстановительного лечения Александра Калайджян.
XI Северокавказский международный открытый фестиваль кино и телевидения "Кунаки" пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября.
Десятки дорог заблокированы в Каталонии из-за массовой забастовки в поддержку независимости Каталонии.
Съемки 20-серийного киноальманаха "Зиновьев, я люблю тебя!", на создание которого ушло около семи лет, проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а музыку записали в Абхазии.
Парламент Южной Осетии утвердил изменения в госбюджет республики – доходная часть уменьшена более чем на миллиард.
Подготовкой встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении займутся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Частные перевозчики из Армении, которые не представят список пассажиров, не смогут пересечь границу с Россией.
Ряд российских интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане, так как через них распространялась запрещенная в республике экстремистская литература.
Парламент Кыргызстана одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном о выделении 100 миллионов долларов в виде технической помощи.
МВФ ожидает от Беларуси "более глубоких и быстрых реформ", при этом новых кредитов для республики пока не выдаст.
Власти Латвии приняли решение не лишать ордена Трех звезд депутата от Нацобъединения Эдвинса Шноре за высказывание о "русских вшах".
Группа литовских парламентариев обратилась к венгерским коллегам с просьбой не блокировать решения, которые позволят Украине сблизиться с ЕС.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что большинство граждан республики хотят сотрудничества с Евразийским экономическим союзом.
Таджикские железнодорожники бесплатно перевезут в Душанбе всех задержанных на российско-казахстанской границе граждан республики.
СНБ Узбекистана провела ряд специальных операций, в ходе которых пресечена деятельность очередных незаконных торговцев валютой.
Мать студента-программиста, которого в Эстонии считают агентом ФСБ, рассказала о своем сыне и перспективах уголовного дела.
Парламент Южной Осетии утвердил изменения в госбюджет республики – доходная часть уменьшена более чем на миллиард.
Подготовкой встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении займутся сопредседатели Минской группы ОБСЕ.
Частные перевозчики из Армении, которые не представят список пассажиров, не смогут пересечь границу с Россией.