Танцы над пропастью устроили в Швейцарии экстремалы

Группа экстремалов устроила танцы на канатах, натянутых между двумя мостами.

Группа экстремалов устроила танцы на канатах, натянутых между двумя мостами. Смельчаки делали трюки на канатах и даже танцевали на них.

К счастью, у всех спортсменов была надежная страховка.