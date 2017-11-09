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Будем сносить: Хаджимба рассказал, как будут бороться с "самозастройщиками"

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© Sputnik. Томас Тхайцук, Бадрак Авидзба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в четверг 9 ноября провел брифинг, посвященный незаконному строительству объектов в республике.

Прецедент в Пицунде, уверен президент, должен послужить  примером для всех.

Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права строить объекты на территории реликтового парка.

Подробнее читайте в материале Бадрака Авидзба>>

Он напомнил, что по решению суда будут сноситься и другие объекты, которые были возведены в нарушение закона.

Строящиеся незаконно объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника Рауль Хаджимба посетил в апреле 2017 года. После этого выездного совещания глава государства распорядился снести все нелегальные постройки.

В октябре 2017 года президент Абхазии провел совещание по вопросам исполнения судебных решений, на котором заместитель генпрокурора республики Георгий Аршба сообщил о том, что пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника было направлено в суды разной инстанции. Все иски были удовлетворены.

 




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