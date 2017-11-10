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В Барселоне протестующие заблокировали железнодорожную станцию

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Смотрите на видео, как сотни человек заблокировали работу железнодорожного вокзала Барселоны Сантс в знак протеста против решения об аресте экс-главы Каталонии и других членов правительства автономии




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