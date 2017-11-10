Выступление Михаила Задорнова в Ялте в 1992 году: архивные кадры

Сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни. На кадрах выступление Задорнова в Ялте.
Участники семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" - люди с инвалидностью и те, кто вызвался на себе испытать преграды, с которыми они ежедневно сталкиваются, проверили Национальную библиотеку на степень удобства.
В акватории Сухумского морского порта для обеспечения безопасности мореплавания в грузовом районе, захода и стоянки судов в бухте, а также для свободного прохода реки Адзапш проводятся дноуглубительные работы.
В столице Южной Осетии Цхинвале состоялось 12-е заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества "За демократию и права народов" под председательством Петра Гассиева – председателя Парламента Республики Южная Осетия.
Смотрите на видео, как сотни человек заблокировали работу железнодорожного вокзала Барселоны Сантс в знак протеста против решения об аресте экс-главы Каталонии и других членов правительства автономии
В рамках программы "Новое молодое кино", помимо "Софички", покажут еще пять фильмов молодых режиссеров из России и стран СНГ.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост Сухум-Цхинвал по итогам заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников сообщества "За демократию и права народов", прошедшей в столице Южной Осетии.
В выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием выноса тепла с юга, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги".
Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.