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Рождение сладкого десерта: как делают французский десерт макарон

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© Sputnik. Ангелина Мандрыка, Владимир Новиков

Кондитерское изделие макарон (macarons) – традиционная французская сладость, которая сегодня завоевала сердца многих сладкоежек на планете. Десерт состоит из двух круглых печенек, скрепленных между собой кремом. Половинки содержат молотый миндаль, яичный белок и сахар, а вот наполнитель может быть самым разным.

Кондитер Наталья Александрова специально для Sputnik Эстония провела мастер-класс по приготовлению французского пирожного макарон

Сладость хоть и выглядит очень просто, но готовится по довольно сложному рецепту. Чтобы десерт получился нежным и воздушным, кондитер должен знать много нюансов.

Существует множество различных вкусов этого десерта: малиновый, шоколадный, ванильный, манго, соленая карамель, черная смородина — и это далеко не весь перечень. Кондитер Наталья Александрова поделилась с читателями Sputnik Эстония рецептом макарон с лаймовым кремом (ганашем).

К слову, на праздники французы часто дарят своим родным и друзьям макарон, приготовленные собственными руками. Если и вы хотите порадовать своих близких, то наше видео поможет вам научиться делать этот десерт, соблюдая необходимую последовательность при его приготовлении.

Рецепт миндальных половинок

Для итальянской меренги вам понадобятся:

  • белок – 55 г
  • сахар – 150 г
  • вода – 45 г

Смесь муки и пудры:

  • миндальная мука – 150 г
  • сахарная пудра – 150 г
  • пищевой краситель – по желанию

Как смешивать между собой ингредиенты, Наталья Александрова подробно рассказывает и показывает на нашем видео.

Рецепт лаймового ганаша (крема)

Ингредиенты:

  • белый шоколад – 200 г
  • сок лайма – 120 г
  • желатин – 3 г

Желатин замочите в воде. Шоколад растопите. Нагрейте сок лайма, растворите в нем желатин и введите растопленный шоколад. Хорошо перемешайте полученную массу и пробейте ее блендером до однородной эмульсии. Накройте ганаш пищевой пленкой и уберите в холодильник до застывания.

Не забудьте, что готовые макарон должны настояться в холодильнике минимум двенадцать часов, чтобы миндальные половинки пропитались кремом.

Приятного аппетита!




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