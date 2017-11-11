Рождение сладкого десерта: как делают французский десерт макарон

Кондитер Наталья Александрова специально для Sputnik Эстония провела мастер-класс по приготовлению французского пирожного макарон
Сладость хоть и выглядит очень просто, но готовится по довольно сложному рецепту. Чтобы десерт получился нежным и воздушным, кондитер должен знать много нюансов.
Существует множество различных вкусов этого десерта: малиновый, шоколадный, ванильный, манго, соленая карамель, черная смородина — и это далеко не весь перечень. Кондитер Наталья Александрова поделилась с читателями Sputnik Эстония рецептом макарон с лаймовым кремом (ганашем).
К слову, на праздники французы часто дарят своим родным и друзьям макарон, приготовленные собственными руками. Если и вы хотите порадовать своих близких, то наше видео поможет вам научиться делать этот десерт, соблюдая необходимую последовательность при его приготовлении.
Рецепт миндальных половинок
Для итальянской меренги вам понадобятся:
- белок – 55 г
- сахар – 150 г
- вода – 45 г
Смесь муки и пудры:
- миндальная мука – 150 г
- сахарная пудра – 150 г
- пищевой краситель – по желанию
Как смешивать между собой ингредиенты, Наталья Александрова подробно рассказывает и показывает на нашем видео.
Рецепт лаймового ганаша (крема)
Ингредиенты:
- белый шоколад – 200 г
- сок лайма – 120 г
- желатин – 3 г
Желатин замочите в воде. Шоколад растопите. Нагрейте сок лайма, растворите в нем желатин и введите растопленный шоколад. Хорошо перемешайте полученную массу и пробейте ее блендером до однородной эмульсии. Накройте ганаш пищевой пленкой и уберите в холодильник до застывания.
Не забудьте, что готовые макарон должны настояться в холодильнике минимум двенадцать часов, чтобы миндальные половинки пропитались кремом.
Приятного аппетита!