LIVE: Второй тур международного танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция второго отборочного дня второго тура танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступит в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.
Календарь Pirell на 2018 год "all black cast" посвящен первому изданию Льюиса Кэррола "Алисы в стране чудес" с иллюстрациями Джона Тенниела.
Кондитерское изделие макарон (macarons) – традиционная французская сладость, которая сегодня завоевала сердца многих сладкоежек на планете. Десерт состоит из двух круглых печенек, скрепленных между собой кремом. Половинки содержат молотый миндаль, яичный белок и сахар, а вот наполнитель может быть самым разным.
Сатирик Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни. На кадрах выступление Задорнова в Ялте.
3D панорама озера Рица с высоты птичьего полета продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Авиаперевозки Украина прекратила еще в 2015 году. С того же дня и Россия ввела аналогичные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет будет действовать до тех пор, пока решение Киева в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.
В социальных сетях появились фото с изображением бракованных экранов самого модного гаджета 2017 года.
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.
В Казахстане заявили, что не имеют никакого отношения к появлению над Европой радиоактивного облака и вообще ничего о нем не знают.
В Самарканде состоялась встреча глав МИД Кыргызстана и Казахстана: стороны считают важным диалог по накопившимся торгово-экономическим вопросам.
Задержанного за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белорусского нацбола Игоря Щуку выдворят из России.
Рыночная стоимость русского языка выше, чем латышского, и, за исключением некоторых отраслей, без него можно обойтись, заявил экс-глава МИД Латвии.
Литва собирается обжаловать штраф в 28 миллионов евро, наложенный Еврокомиссией на госкомпанию "Литовские железные дороги"
Суд отклонил запрос прокурора о продлении домашнего ареста для отстраненного с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ.
Эксперты пытаются объяснить, что стало причиной распоряжения о замене настоятелей мечетей в Таджикистане, получивших религиозное образование за рубежом.
Компания "Российские железные дороги" до 2019 года вводит скидку 50% на импорт плодоовощной продукции из Узбекистана.
Посольство России в Эстонии вновь обратилось в МИД республики с просьбой о встрече с арестованным студентом, которого Таллинн считает "агентом ФСБ".
Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье осудили терроризм и выразили готовность оказывать всестороннее содействие России в борьбе с этим злом.
Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.
Ереван ждет объяснений от Россельхознадзора после того, как в Ростовской области была уничтожена 21 тонна армянских томатов.