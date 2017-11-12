В Петербурге на митинге Собчак встретили криками "позор" и свистом

Телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году освистали на митинге в Санкт-Петербурге.

Однако Собчак, несмотря на продолжавшиеся в ходе ее выступления крики "Позор!" и свист, продолжила выступать.

Крики начались после того, как ведущий митинга попросил подняться на сцену "дочь одного из основателей Европейского университета".

Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и заявила об уверенности, что ее отец был бы среди участников митинга. По ее словам, "то что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, это настоящий позор", и так быть не должно.

Телеведущая в субботу запустила предвыборный канал "Я против!", который будет транслировать дневники кампании и дебаты.

Видеозаявление Собчак, сделанное в московском штабе, опубликовано на ее канале в YouTube. "Именно отсюда сегодня начнёт вещание в YouTube, в Facebook, "ВКонтакте" и на других площадках наш интернет-канал "Я против!". Что тут будут показывать? Помимо Ксении Собчак, конечно. Сейчас я вам расскажу. Во-первых, ежедневно тут будут появляться дневники кампании, это не сюжеты, не какие-то постановки, это самые настоящие, документальные фильмы, и делать их будут очень крутые документалисты Александр Расторгуев и Беата Бубенец", — сообщила телеведущая.

Она отметила, что журналист Антон Красовский будет делать серию дебатов, регулярно брать интервью с самыми важными гостями. "На дебаты против меня и моих сторонников выйдут сторонники наших оппонентов — Путина, Зюганова, Жириновского. Ну и, конечно, сами Зюганов, Жириновский и, может быть, Путин", — сообщила Собчак.