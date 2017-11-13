Воровка: обезьяну, питающуюся бензином, поймали на рынке в Индии

Жители индийского штата Харьяна обнаружили обезьяну, которая неоднократно выпивала бензин из баков их мотоциклов. Смотрите кадры с участием воришки.

Владельцы двухколесного транспорта, работающие на местном рынке, неоднократно замечали, что из бензобаков пропадает топливо, однако никак не могли поймать вора.

Позже кто-то заметил, как возле припаркованных мотоциклов постоянно вертится обезьяна. Подойдя поближе, торговцы увидели, как примат, вынув из топливного насоса шланг, который подсоединен к бензобаку, сосет через него бензин.

Животное поймали и отдали специалистам, которые сказали, что оно отказывается от привычной пищи, которую употребляют обезьяны. Видимо, она за длительное время привыкла пить топливо из бензобаков.