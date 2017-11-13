Нашествие медуз в Крыму

В Балаклавской бухте в Севастополе обнаружили миллионы медуз, из-за чего вода у берега больше напоминала кисель или студень.
Жители индийского штата Харьяна обнаружили обезьяну, которая неоднократно выпивала бензин из баков их мотоциклов. Смотрите кадры с участием воришки.
Президент Республики Науру Барон Вака и правительственная делегация прибыли в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье 12 ноября.
В зоопарке Хьюстона впервые за 12 лет родились детеныши ягуара.
Телеведущую Ксению Собчак, заявившую о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Санкт-Петербурге.
В течение недели на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается относительно устойчивая погода, с переменной облачностью, преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года, ее деятельность началась с акции по сбору вещей для малоимущих семей.
Президент Республики Науру Барон Вака впервые посетил Абхазию, провел ряд официальных встреч и прогулялся по набережной Сухума. О том, какой глава дружественной страны увидел столицу республики и как приняли президента местные жители, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с официальным визитом в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев разместил в интернете видео, в котором он рассказывает о том, как телеведущий Александр Гордон выгнал его из студии.
Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты Ереванского госуниверситета намерены втянуть в акцию учащихся других вузов.
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность вхождения в совместный российско-казахстанский космический проект "Байтерек".
Как рекордный урожай зерновых в России стал причиной уменьшения объемов ввоза в Кыргызстан уже оплаченного казахстанского зерна.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как Беларусь и Россия соприкасаются лоб в лоб с активизацией НАТО у своих границ.
Лучшим городом для проведения рождественских каникул признана столица Латвии – именно здесь рождественский шопинг оказался выгоднее всего в Европе.
В Сейме Литвы зарегистрировали законопроект, предполагающий запрет на любые процедуры, направленные на изменение пола человека.
Президент Молдовы Игорь Додон в социальных сетях раскрыл детали встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Нацбанк Таджикистана попросил помощи международных финансовых институтов в реформе банковской сферы и привлечении зарубежных консультантов.
Из Екатеринбурга в Ташкент выдворили 33 узбекистанца из-за нарушений правил пребывания на территории России.
Декларация о намерениях по углублению оборонного сотрудничества между государствами-членами Европейского Союза будет подписана в Брюсселе 13 ноября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл с официальным визитом в Москву, где запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Азербайджанский экстрасенс Зираддин Рзаев разместил в интернете видео, в котором он рассказывает о том, как телеведущий Александр Гордон выгнал его из студии.
Протестующие против отмены отсрочки от армии студенты Ереванского госуниверситета намерены втянуть в акцию учащихся других вузов.