Нашествие медуз в Крыму

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Со среды возможен дождь: погода на неделю в Абхазии В течение недели на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается относительно устойчивая погода, с переменной облачностью, преимущественно без осадков, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 27

"Тепло сердца": "Киараз" начал принимать зимнюю одежду для нуждающихся Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года, ее деятельность началась с акции по сбору вещей для малоимущих семей. 20