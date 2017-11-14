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Мама-мартышка с любовью и заботой кормит детеныша

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© facebook / 12 причин для улыбок

Обезьянка с особой заботой отнеслась к кормлению малышки.

Мама-обезьянка покормила своего детеныша из бутылочки.




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