Амурские тигрята родились в парке Тайган в Крыму

Четверо детенышей амурского тигра родились в крымском сафари-парке "Тайган". Тигрица Фрида выкармливает сразу шестерых тигрят - она приняла еще двоих, от которых отказалась другая самка. Амурский тигр считается самым крупным, его вес может превышать 300 кг.
Автомобиль Icona Vulcano Titanium с корпусом из титана и углеродного волокна представлен на автосалоне в Дубае. Суперкар весом 1.6 тонны разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, способен развивать скорость 355 километров в час, обладает двигателем объемом 6, 1 литра.
Премьера детского спектакля "Пастух и кот" режиссера Алхаса Шамба состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 14 ноября.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. О том, как отмечают этот день в Абхазии, смотрите на нашем видео.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 14 ноября прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему XI Северокавказскому открытому фестивалю кино и телевидения "Кунаки".
По проекту главного финансового плана Абхазии на 2018 год, доходы в госказну составят 9 миллиардов 500 миллионов рублей.
Подача питьевой воды в Сухуме будет прекращена с 00:00 часов 16 ноября до 03:00 часов 17 ноября.
"Дизайнером года" по версии модного журнала Glamour стала дизайнер из Абхазии, директор мастерской вечернего платья Rasario Расида Лакоба. Sputnik Абхазия сделал подборку платьев бренда.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.
В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.
Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.
Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.
Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.
Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.
Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.
Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.
Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.
Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.
В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.
Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.
В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.
Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.