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89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"

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Associated Press

Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе

Аньес Варда в 2017 году отметила 89-летие. В мае на Каннском фестивале был представлен ее новый фильм "Лица, деревни". Работа получила приз "Золотой глаз", который вручается лучшему документальному проекту.

Почетная награда Американской киноакадемии за выдающиеся заслуги в кинематографе учреждена в 1948 году (ранее называлась Специальной премией), она назначается по усмотрению правления киноакадемии. В разные годы ее лауреатами становились Чарли Чаплин, Уолт Дисней, Лоуренс Оливье, Федерико Феллини, Джеки Чан и др.




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