Позарился на курицу: как поймали и эвакуировали леопарда из села Лыхны

В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда в самодельную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу вечером 15 ноября.

Уже с утра в приусадебный участок Вадима Хинтба, где стояла клетка, нескончаемой вереницей потянулись люди из близлежащих сел, чтобы посмотреть на диковинное животное.

По словам Хинтба, он даже огородил расстояние до леопарда, во избежание ЧП.

А перед всеми зрителями предстала необычная картина: зверь и его приманка, мирно сидели в клетке.

Уже в обеду приехали специалисты из Кавказского природного биосферного заповедника, которые выстрелили в него дротиками со снотворным. После чего произвели осмотр и забор крови, чтобы установить, тот ли этот леопард, который был выпущен на волю в 2016 году.

Переложив в специальную клетку и погрузив в машину российские специалисты вывезли леопарда их села Лыхны.

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