Картину "Спаситель мира" да Винчи продали за 400 миллионов долларов

На аукционе Christie's картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за рекордную для произведений искусства стоимость. В результате почти получасовых торгов, покупатели остановились на отметке в 400 миллионах долларов.
В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда в самодельную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу вечером 15 ноября.
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе
Ученые предполагают, что пойманный зверь может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.
Фестиваль света, который продлится почти два месяца, стартовал в Южной Корее. Зимний фестиваль света проходит в южнокорейском Ульсане во второй раз и продлится до 21 января.
О том, почему в республике не развито страховое дело, в интервью радио Sputnik рассказал заместитель главы страховой компании "Гарант страхование" Ахра Кецба.
О национальной премии "Студент года", которую вручают в России в Международный день студента, рассказывают организаторы конкурса и прошлогодние победители.
В Гудауте, в районе Черной речки был обстрелян автомобиль Toyota Prado.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.
Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.
Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что все шесть лет президентства надрывался, как на каторге, из-за того, что в стране был бардак.
Национальное антидопинговое агентство Беларуси (НАДА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали договор о сотрудничестве.
Петиция о сохранении билингвального образования в Латвии, набравшая больше 11 тысяч подписей, может не пройти в Сейм из-за голосов неграждан.
Сейм Литвы единогласно принял аналог "закона Магнитского" – за принятие документ проголосовал 91 депутат. Закон вступит в силу в январе.
Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдовой и сразу же его демонтировали.
В Таджикистане три дома получили повреждения в ходе стрельб на оперативно-стратегических учениях ОДКБ "Боевое братство-2017".
Правительство Японии наградило императорским орденом смотрителя ташкентского кладбища, 40 лет ухаживавшего за могилами японских военнопленных.
Вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт заявил, что силовикам удалось успешно доказать связь задержанного студента со спецслужбами России.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.
Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.