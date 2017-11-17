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Картину "Спаситель мира" да Винчи продали за 400 миллионов долларов

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Associated Press

На аукционе Christie's картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за рекордную для произведений искусства стоимость. В результате почти получасовых торгов, покупатели остановились на отметке в 400 миллионах долларов.

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