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В Индии спасли упавшую в пустой колодец слониху

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Associated Press

Она угодила в яму у деревни Сурайпур, когда ее отпугнули местные жители.

Из-за раны слониха не могла выбраться самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны. Операция продолжалась 36 часов, После лечения слониху отпустят на волю.




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