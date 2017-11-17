В Индии спасли упавшую в пустой колодец слониху

Из-за раны слониха не могла выбраться самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны. Операция продолжалась 36 часов, После лечения слониху отпустят на волю.
Она угодила в яму у деревни Сурайпур, когда ее отпугнули местные жители.
Из-за раны слониха не могла выбраться самостоятельно. Спасатели задействовали подъемные краны. Операция продолжалась 36 часов, После лечения слониху отпустят на волю.
На аукционе Christie's картину Леонардо да Винчи "Спаситель мира" продали за рекордную для произведений искусства стоимость. В результате почти получасовых торгов, покупатели остановились на отметке в 400 миллионах долларов.
В селе Лыхны Гудаутского района Абхазии местный житель поймал леопарда в самодельную клетку-ловушку, куда посадил в качестве приманки курицу вечером 15 ноября.
Французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда и киноактриса Анджелина Джоли исполнили импровизированный танец на церемонии вручения почетного "Оскара" в Лос-Анджелесе
Ученые предполагают, что пойманный зверь может быть одним из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Сочинским центром разведения и акклиматизации леопардов.
Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса двух стран.
Министр по делам Северного Кавказа Кузнецов прибыл в Абхазию с визитом в пятницу 17 ноября.
Житель села Лыхны 15 ноября вечером поймал леопарда в клетку-ловушку. На следующий день российские специалисты приехали в Абхазию, чтобы выяснить, действительно ли этот леопард - один из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Центром разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка.
Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.
Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.
Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел первое заседание национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.
Суд в столице Кыргызстана принял решение запретить митинги в центре города до 1 декабря – причины не сообщаются.
Генеральная прокуратура отмечает рост числа несанкционированных полетов квадрокоптеров и дронов, в том числе над строящейся БелАЭС.
Сейм Латвии принял поправки к закону об устройстве государственного управления, исключив норму о ежемесячном обнародовании зарплат должностных лиц.
Президент Литвы Даля Грибаускайте поделится со странами Евросоюза опытом борьбы с фейковыми новостями.
Суд Кишинева продлил на 30 дней домашний арест сыну второго президента Молдовы, экс-депутату парламента Кириллу Лучинскому.
На полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане проходит финальная фаза учений Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности.
Узбекистан вводит стопроцентную предоплату за воду для населения из-за системных проблем в водопроводно-канализационном хозяйстве республики.
В столице Эстонии у здания Посольства Латвийской Республики состоялся пикет солидарности в поддержку русского образования Латвии.
Презентация одиннадцатого номера журнала "Русское слово в Южной Осетии" состоялась в Цхинвале.
Российская государственная корпорация "Роскосмос" намерена наладить сотрудничество с ОАО "Азеркосмос" в сфере освоения космоса.
Будет ли открыта в Армении сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", и как на возможность появления в стране мирового бренда реагируют граждане.