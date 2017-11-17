В Индии спасли упавшую в пустой колодец слониху

Форум "Кавказ в контексте глобализации", в котором приняли участие представители научного, экспертного и аналитического сообщества России и Абхазии, а также деятели культуры, образования, представители политических кругов и бизнеса двух стран.

Житель села Лыхны 15 ноября вечером поймал леопарда в клетку-ловушку. На следующий день российские специалисты приехали в Абхазию, чтобы выяснить, действительно ли этот леопард - один из трех животных, выпущенных в Кавказские горы в 2016 году Центром разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда Сочинского национального парка.