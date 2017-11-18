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Рождественскую ель зажгли на Ратушной площади Таллина

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© Sputnik. / Владимир Новиков

В пятницу 17 ноября жители и гости Таллина собрались на Ратушной площади, чтобы увидеть своими глазами, как загорится рождественская ель, дав сигнал к открытию одной из самых красивых рождественских ярмарок в Европе.

Как это было, смотрите на видео Sputnik Эстония.




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