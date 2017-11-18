Рождественскую ель зажгли на Ратушной площади Таллина

Как это было, смотрите на видео Sputnik Эстония.
В пятницу 17 ноября жители и гости Таллина собрались на Ратушной площади, чтобы увидеть своими глазами, как загорится рождественская ель, дав сигнал к открытию одной из самых красивых рождественских ярмарок в Европе.
Как это было, смотрите на видео Sputnik Эстония.
Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.
Председатель республиканского комитета профсоюза работников культуры Гурам Базба предложил заменить название знаменитой кофейни "Брехаловка". Sputnik провел опрос и узнал мнение жителей Сухума.
Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе города Аль-Букемаль. Целями для поражения стали опорные пункты, скопления живой силы и бронетехника террористов.
Армянский повар представил блюдо "Котайк". Этот рецепт отличается от классического не только технологией приготовления форели, но и составом ингредиентов.
Специалист по довоенным вкладам Сбербанка Абхазии Надежда Захарова на радио Sputnik Абхазия ответила на вопросы наших читателей о том, что делать тем, кто не успел зарегистрировать сберегательные книжки в 2003, 2012 и 2015 годах.
Уже более 10 дней председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба собирает подписи для переименования кофейни "Брехаловка", однако некоторые жители столицы возмущаются.
В чем причина детской зависимости от лайков в соцсетях, может ли это привести к психотравмам, рассказала психолог.
Комитет госбезопасности Южной Осетии напомнил гражданам, желающим посетить пограничную зону, о правилах въезда.
Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.
Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.
Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.
Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.
Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.
Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?
Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.
О том, с какими трудностями сталкиваются мигранты из Центральной Азии в России, рассказывает колумнист Шер Алиев.
Распространение религиозного экстремизма является главной угрозой для Узбекистана, считают свыше 60 процентов граждан республики.
Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.
Комитет госбезопасности Южной Осетии напомнил гражданам, желающим посетить пограничную зону, о правилах въезда.
Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.
Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.