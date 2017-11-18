Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ: выпуск №11

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Сбербанк: не зарегистрировавшие сберкнижки могут обратиться в Кабмин Специалист по довоенным вкладам Сбербанка Абхазии Надежда Захарова на радио Sputnik Абхазия ответила на вопросы наших читателей о том, что делать тем, кто не успел зарегистрировать сберегательные книжки в 2003, 2012 и 2015 годах. 155

"Брехаловка" раздора: почему хотят переименовать знаменитую кофейню? Уже более 10 дней председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба собирает подписи для переименования кофейни "Брехаловка", однако некоторые жители столицы возмущаются. 1009