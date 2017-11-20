18:54 20 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Через боль и слезы: пациенты Республиканского реабилитационного центра встают на ноги

Получить короткую ссылку
7410

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава

На протяжении 18 лет Велика Стоянович борется с ДЦП, и первая важная победа в ее "сражении" произошла всего несколько месяцев назад, когда у нее стало получаться самостоятельно ходить.

Это большой прорыв, говорят врачи оздоровительного учреждения и ее инструктор Зелимхан Вахабов, не скрывая радости и гордости за свою подопечную.

"Велика находится у нас уже восемь месяцев, и, когда она к нам пришла, не могла самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и даже сидеть на стуле без опоры. Сейчас мы можем порадоваться за нашу девочку, за ее колоссальные успехи", — рассказала главная медсестра Республиканского реабилитационного центра Эсма Адлейба.
Всего в Республиканском  реабилитационном центре проходят лечение около 500 детей. В нем предусмотрено амбулаторное и стационарное  лечение. Медикаментами обеспечивает Минздрав Абхазии.

Подробнее читайте здесь >>

По теме

Не отстает от сверстников: как ребенок с ДЦП борется с болезнью
Двоим подопечным "Ашана" с ДЦП провели операции в Ереване
Зарядка для Нестора: как проходит реабилитация ребенка с ДЦП
У пятилетнего Армена Мегрикяна сложная форма ДЦП



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Задержание
    Граница на замке

    В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Двойной заслон

    Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.

  • Ученик на уроке чтения в начальной общеобразовательной школе
    Ну что же вы, молодежь!

    Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.

  • Референдум о независимости Каталонии
    Флаг независимости

    Латвийское руководство оказалось в неудобном положении: на торжественную церемонию в честь Дня независимости страны принесли флаг Каталонии.

  • Городской комиссариат Вильнюса, архивное фото
    Гашиш не пройдет!

    Литовская полиция задержала крупную партию гашиша на сумму в миллион евро – наркотик предназначался для продажи в России.

  • Руки в наручниках
    Коррупции – бой!

    После утренних обысков в мэриях нескольких городов Молдовы по делу о махинациях с тендерами задержаны четыре человека, в том числе один мэр.

  • Радиостанция, архивное фото
    Мысли вслух

    В Таджикистане будут транслировать по радио книги президента Эмомали Рахмона "для повышения чувства самосознания и патриотизма" граждан.

  • Эмомали Рахмон на строительной площадке Рогунской ГЭС
    Достроить ГЭС

    Укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном и зарубежные инвестиции будут способствовать завершению строительства Рогунской ГЭС.

  • Заседание Международного военного трибунала
    Неудобная история

    Попытки стран Балтии, Польши и ряда западных стран подменить итоги Нюрбергского процесса могут привести Европу к новой мировой войне.

  • Задержание
    Граница на замке

    В октябре пограничники Южной Осетии задержали 33 нарушителя границы республики с Грузией, сообщили в Комитете госбезопасности.

  • Пограничная вышка наблюдения, фото из архива
    Двойной заслон

    Азербайджан и Россия завершили совместную операцию "Граница-заслон", цель которой борьба с транснациональной преступностью и террористами.

  • Ученик на уроке чтения в начальной общеобразовательной школе
    Ну что же вы, молодежь!

    Русисты не довольны уровнем знания русского языка в Армении, но уверены, что есть повод для оптимизма – специалисты на правильном пути.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие панорамные снимки года
Панорамные фото года: лучшее с EPSON International Pano Awards
Через боль и слезы: пациенты Республиканского реабилитационного центра встают на ноги
Через боль и слезы: пациенты Республиканского реабилитационного центра встают на ноги
Кто сыграет на ЧМ-2018
Игроки ЧМ по футболу 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia