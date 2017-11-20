Через боль и слезы: пациенты Республиканского реабилитационного центра встают на ноги

На протяжении 18 лет Велика Стоянович борется с ДЦП, и первая важная победа в ее "сражении" произошла всего несколько месяцев назад, когда у нее стало получаться самостоятельно ходить.

Это большой прорыв, говорят врачи оздоровительного учреждения и ее инструктор Зелимхан Вахабов, не скрывая радости и гордости за свою подопечную.

"Велика находится у нас уже восемь месяцев, и, когда она к нам пришла, не могла самостоятельно передвигаться, обслуживать себя и даже сидеть на стуле без опоры. Сейчас мы можем порадоваться за нашу девочку, за ее колоссальные успехи", — рассказала главная медсестра Республиканского реабилитационного центра Эсма Адлейба.

Всего в Республиканском реабилитационном центре проходят лечение около 500 детей. В нем предусмотрено амбулаторное и стационарное лечение. Медикаментами обеспечивает Минздрав Абхазии.

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