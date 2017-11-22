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В Книгу рекордов Гиннесса попал индиец, который засунул в рот 459 трубочек

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© YouTube / Guinness World Records

Кумар Махаран из Индии установил мировой рекорд, он засунул себе в рот 459 соломинок для питья, ему также удалось без помощи рук удержать их на весу в течение десяти секунд.

Единственное, что разрешили молодому человеку — это скрепить трубки резинками, чтобы они не вывалились изо рта, передает Sputnik Беларусь.

Махаран признался, что на "подвиг" его вдохновил британец Саймон Элмор, который смог одновременно удержать во рту лишь 400 трубочек.

К слову, в Книге рекордов зафиксировано похожее достижение: 75-летний индиец Хар Паркаш Риши, называющий себя Гиннесс Риши, удалил себе все зубы, чтобы вставить в рот 496 трубочек.

При этом пожилой рекордсмен придерживал трубки руками. 




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