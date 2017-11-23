Китайские разработчики создали "робособаку" Laikago

Механическая собака Laikago умеет перетаскивать тяжести, удерживать равновесие, даже когда это непросто, и двигаться, как настоящее животное. Ее создали китайские робототехники, вдохновленные разработками коллег из США. А свое имя она получила в честь Лайки - первой собаки-космонавта.
Пресс-конференция министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба прошла в АГТРК в четверг 23 ноября.
Местные жители на пляже в американском штате Флорида обнаружили крокодила. На пляж вызвали природоохранную службу, ее сотрудники несколько часов потратили на то, чтобы выловить рептилию. Потом хищника отвезли в безопасное место и выпустили на волю.
Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля. Трофей прибыл в город в рамках 123-дневного тура. Вскоре кубок отправится в международное турне, после чего вернется в Россию в мае. Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.
Такса Харлсо не умеет давать лапу и выполнять обычные команды. Зато она может удерживать на голове самые разные предметы.
Мнения опрошенных нами экспертов разделились – от утверждений о том, что "сирийскую проблему в ближайшее время не решить" до "саммит стал подготовкой новой Ялты".
Ученые считают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли.
Международный туристский форум SIFT – 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.
Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.
Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.
Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.
В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.
Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.
Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.