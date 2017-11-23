Китайские разработчики создали "робособаку" Laikago

Талисман ЧМ-2018 по футболу волк Забивака прокатился на зиплайне в Сочи, где прошла церемония приветствия официального кубка мундиаля. Трофей прибыл в город в рамках 123-дневного тура. Вскоре кубок отправится в международное турне, после чего вернется в Россию в мае. Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля.