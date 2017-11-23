Преступление и наказание: Гарри Аршба рассказал о работе МВД

Работу по раскрытию особо тяжких преступлений взял под личный контроль министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, об этом он заявил на пресс-конференции в четверг 23 ноября.

"Криминогенная ситуация в стране очень сложная. Особо тяжкие преступления, которые были совершены в Абхазии ранее, мной взяты под личный контроль. Еженедельно я заслушиваю информацию о результатах расследования этих уголовных дел. Мероприятия в этом направлении проводятся совместно с сотрудниками оперативных подразделений, следственных органов и прокуратуры", — сказал Гарри Аршба.

Со дня назначения его министром внутренних дел, добавил Аршба, было раскрыто два разбойных нападения, одно убийство, задержано 12 человек, которые находились в розыске, кроме того раскрыто 17 краж и два грабежа.