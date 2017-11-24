Систему распознавания лиц ввели в одной из китайских школ

В рамках международной программы "Новое поколение" преподаватели и лаборанты Абхазского госуниверситета гостили в Москве и Владимире с 6 по 10 ноября. О том, что больше всего понравилось абхазской делегации и как это путешествие повлияло на их взаимоотношения, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

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