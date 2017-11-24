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Танк на елку: в Москве появились в продаже необычные новогодние игрушки

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© AP Photo.

В Москве покупателям предлагают елочные игрушки с изображением военной техники.

В наборе "Наши традиции" — четыре шара с танком БТР, самолетом и вертолетом.




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