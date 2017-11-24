Танк на елку: в Москве появились в продаже необычные новогодние игрушки

В наборе "Наши традиции" — четыре шара с танком БТР, самолетом и вертолетом.
В Москве покупателям предлагают елочные игрушки с изображением военной техники.
В наборе "Наши традиции" — четыре шара с танком БТР, самолетом и вертолетом.
С ее помощью ученики могут оплатить обед в школьной столовой. Раньше они делали заказ через интернет, используя смартфоны.
Первый международный форум "Горная Абхазия" проходит 24 ноября в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Необычное природное явление произошло из-за сильного ветра и прилива на побережье Англии и замедлило движение транспорта.
Российский президент Владимир Путин случайно уронил стул, на котором сидел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров (в встрече также принимал участие президент Ирана Хасан Роухани) в Сочи.
Югославскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, музыканту и послу доброй воли Абхазии Эмиру Кустурице 24 ноября исполняется 63 года. Sputnik собрал несколько фактов из жизни режиссера.
Форум "Горная Абхазия" в Москве вызвал большой интерес среди москвичей и проживающих в РФ представителей абхазской диаспоры.
В рамках международной программы "Новое поколение" преподаватели и лаборанты Абхазского госуниверситета гостили в Москве и Владимире с 6 по 10 ноября. О том, что больше всего понравилось абхазской делегации и как это путешествие повлияло на их взаимоотношения, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.
По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.
Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.
Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.
Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.
Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.
Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.
Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.
Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.
Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.
В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.
Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.
Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.
Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.