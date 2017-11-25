LIVE: Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

Ровно год назад, 25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро.

Любое воровство – посягательство на личное "Я" человека, а это всегда сопровождается острой болезненной реакцией. О том, какие страхи возникают у людей, которых обворовали, и как с ними справляться, рассказала корреспонденту Sputnik психолог Хатуна Логуа.