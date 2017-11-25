Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

Трансляция очередного выпуска танцевального конкурса "Ты супер! Танцы" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik
Участник Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступил в четвертьфинале проекта в субботу 25 ноября.
В субботу 25 ноября во втором туре шоу "Ты супер! Танцы" выступил Леон Капба. Он появилась перед жюри и зрителями в образе рыбака и поразил зал. Смотрите, как это было.
Участник из Абхазии Международного проекта "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступит во втором туре конкурса в субботу 25 ноября.
Участник Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Леон Капба выступит в четвертьфинале проекта в субботу 25 ноября.
В четвертьфинале международного конкурса "Ты супер! Танцы" юные танцоры пробуют свои силы в непривычных для них танцевальных стилях. В новом образе выступил и участник из Абхазии Леон Капба.
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