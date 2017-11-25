Международный танцевальный конкурс "Ты супер! Танцы" на НТВ

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"Порвали парус" Высоцкого: Леон Капба в полуфинале "Ты супер! Танцы" В четвертьфинале международного конкурса "Ты супер! Танцы" юные танцоры пробуют свои силы в непривычных для них танцевальных стилях. В новом образе выступил и участник из Абхазии Леон Капба. 299

Viva, Дурипш: вспоминая команданте Фиделя Ровно год назад, 25 ноября 2016 года, в возрасте 90 лет ушел из жизни лидер Кубинской революции Фидель Кастро. 160