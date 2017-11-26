Торты и пирожные для собак: магазины готовятся к Рождеству

Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии было написано два варианта Конституции, но из-за отсутствия достаточного количества голосов принять их Парламент республики не смог. О том, как была принята Конституция Абхазии, и как ее можно сегодня изменить, рассказал на радио Sputnik доктор исторических наук Сергей Шамба.

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