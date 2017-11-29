Тепло и уютно: как в Сухумском обезьяньем питомнике подготовились к зиме

Подготовка к отопительному сезону началась еще в сентябре. Тогда сотрудники провели профилактические работы по осмотру и обслуживанию теплотрасс. И вот уже более недели как в питомнике начался отопительный сезон.

"В питомнике более 500 обезьян. Все они получают необходимое тепло. Все вольеры имеют специальные комнаты для зимовки, вот эти комнаты и обогреваются, — показывает на пристройки сзади вольеров заведующий. — Отопительный сезон ежегодно по плану начинаем с середины ноября".

Отопительный сезон в Сухумском обезьяньем питомнике продлится до 1 апреля 2018 года.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>