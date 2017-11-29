По следам истории: в Москве запустили поезд, посвященный истории ЧМ по футболу

О том, как развивались абхазо-шотландские отношения, как появился памятник абхазским воинам в Шотландии, и о том, как мемориал спустя два десятилетия стал жертвой грузинской внешней политики, и о роли Sputnik в восстановлении справедливости читайте в материале Асиды Квициния.

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