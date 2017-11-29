Рассказать об Абхазии: фонд "Апсны" подвел итоги поездки в Иорданию

Пресс-конференция руководства и сотрудников Международного фонда "Апсны" по итогам поездки в Иорданию, которая состоялась с 20 по 25 ноября 2017 года, прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 29 ноября.

На экономическом форуме Королевства Иордании абхазская делегация подробно рассказала об экономике Абхазии и ее инвестиционных возможностях, добавил Гогуа.

"Визит Международного фонда "Апсны" в Иорданию стал третьим по счету. В этот раз нашей задачей было участие в экономическом форуме в Аммане, где мы рассказали иорданским бизнесменам и представителям нашей диаспоры об экономике Абхазии и инвестиционных возможностях. Этого требовал формат форума", — отметил Гогуа.

Он отметил, что для налаживания политических и культурных отношений важны экономические и торговые связи, без чего сложно продвигать любое направление во взаимодействии.

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