Слоненка вытащили из ямы при помощи экскаватора

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Счастливчик, черепаха Зиппо и другие: питомцы сотрудников Sputnik Во Всемирный день домашних животных сотрудники Sputnik делятся историями своих питомцев и пытаются объяснить, почему их так назвали. 8

Погода в Абхазии: в первый день зимы без осадков По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в пятницу Черноморское побережье Абхазии по-прежнему остается под влиянием юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона и выноса теплых масс воздуха с юга. 2