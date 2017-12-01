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Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One

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Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1".

 Мощность двигателя – более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч. Компания BMW представила публике двухместный гибрид – cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом. Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.




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