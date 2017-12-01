Мощность двигателя – более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч. Компания BMW представила публике двухместный гибрид – cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом. Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1".
Мощность двигателя – более 1000 л.с, максимальная скорость превышает 350 км/ч. Компания BMW представила публике двухместный гибрид – cпорткар I8 Roadster c карбоновым кузовом. Автомобиль способен разогнаться до 250 км/ч.
Второй дуэтный концерт Piano Duo состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 ноября.
Государственная экспортная компания "Абхазпродэкспорт" была создана при Министерстве сельского хозяйства в июне 2017 года. Предприятие будет заниматься реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии.
На Красной площади 29 ноября открылись каток и новогодняя ярмарка. На открытии ледового катка Татьяна Навка и Петр Чернышев станцевали фрагмент из мюзикла “Руслан и Людмила”, которую называют одной из самых громких премьер этой зимы.
Пять часов жители Индии вытаскивали слоненка при помощи экскаватора из ямы.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН Нильсом Скоттом 1 декабря, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания провел пресс-конференцию, посвященную открытию в Италии дипломатического представительства Абхазии и работе в этой стране абхазской дипломатии за последние годы.
В Очамчыре часто проводятся субботники, помогают им и местные активисты, проводя акции по уборке набережной от наносов реки Аалдзга, которая впадает в море в районе города.
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.
Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?
В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.
Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.
Министр образования Латвии Карлис Шадурскис считает, что дублировать школьные предметы на русский язык бессмысленно.
Президент Литвы Даля Грибаускайте на Всемирном саммите женщин-лидеров "Мы можем" получила награду за повышение активной роли женщины в политике.
Правоохранители Молдовы, России и Украины "накрыли" крупную сеть наркодилеров, торговавших гашишем.
Душанбе был бы "хорошим проводником и консультантом" для Минска при совместной работе на рынке Афганистана, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Около 20 миллиардов кубометров газа "Газпром" купил в Казахстане и Узбекистане в 2017 году и планирует сохранить те же объемы в 2018-м.
Школьникам Эстонии отменят нормативы по физкультуре – вместо них будут ставить оценки за "личное развитие".
Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.
Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.