В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак

В этом тайваньском кафе в Нью-Тайбэе всегда есть посетители. Владелец поселил в нем нескольких альпак из Новой Зеландии. Животные свободно гуляют между столиками, их можно гладить, кормить, играть с ними и фотографироваться, каждые 7-10 дней животных купают и высушивают им шерсть.