В тайваньском кафе в Нью-Тайбэе владелец поселил нескольких альпак

В этом тайваньском кафе в Нью-Тайбэе всегда есть посетители. Владелец поселил в нем нескольких альпак из Новой Зеландии. Животные свободно гуляют между столиками, их можно гладить, кормить, играть с ними и фотографироваться, каждые 7-10 дней животных купают и высушивают им шерсть.
Пресс-конференция учредителей "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии" прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 1 декабря.
Пресс-конференция о новом этапе в развитии проекта "Возвращение имени" состоялась 1 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One на автосалоне в Лос-Анджелесе. На создание автомобиля инженеров вдохновили болиды "Формулы-1".
Второй дуэтный концерт Piano Duo состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 30 ноября.
Как в Кризисном центре Сухума помогают жертвам домашнего насилия рассказали на круглом столе представители Ассоциации женщин Абхазии.
В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии влияние антициклона и активный вынос тепла с юга продолжается, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Экспертная сессия на тему "Туристический сезон 2017 – работа над ошибками" при участии представителей туриндустрии Абхазии, российских экспертов и членов "Абхазского союза туризма" прошла в Сухуме в пятницу 1 декабря.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни.
Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.
У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.
На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.