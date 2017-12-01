Обманывали семьи: руководитель проекта "Возвращение имени" о поиске узников лагерей

С мая 2017 года были вручены семьям родственников 64 документа, в которых указаны места захоронения их родных, считавшихся пропавшими без вести. Эти семьи хотят выехать к могилам родственников, сообщил руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий

Скворцов.

При помощи Министерства обороны Республики Абхазия и военных комиссариатов была проделана огромная работа, отметил он. В работе участвовали курсанты военного училища, администрации районов и сел Абхазии.

По словам Скворцова, в ходе поисковых работ стало ясно, что многие граждане СССР, в том числе и из Абхазии, до сих пор числятся пропавшими без вести, но на самом деле, после своего освобождения из плена были живы.