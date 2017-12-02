Хвастается, что убивал: бывший киллер Эскобара стал знаменитостью

Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай признается, что лично убил более 250 человек. Он отсидел в тюрьме 23 года и вышел на свободу несколько лет назад.

"Преданный киллер" колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай в прошлом убивал по пять-шесть человек в день, а теперь стал знаменитостью.

Бывший киллер ведет жизнь "голливудской звезды" — с ним фотографируются на улицах, у него берут интервью, а на его канал на YouTube подписаны сотни тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, Васкес также был одним из организаторов теракта 27 ноября 1989 года: тогда по указанию Эскобара в Boeing 727-21 авиакомпании Avianca была установлена бомба. Целью был помощник президента страны, но его на борту не оказалось. В результате теракта погибли 107 человек, трое из них — на земле.

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Сын одной из жертв киллера Карлос Сулуага попробовал объяснить, почему люди так охотно фотографируются с ним. "Это все из-за полного невежества", — считает он. По его словам, они воспринимают Попая как голливудского актера. "Он убивал людей — как в фильмах, пытал людей — как в фильмах, а теперь еще и живет как в Голливуде, — добавил он. — И наше общество, молодые люди, берут пример с таких персонажей".