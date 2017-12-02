15:28 02 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Хвастается, что убивал: бывший киллер Эскобара стал знаменитостью

Получить короткую ссылку
12 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© ТОК

Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай признается, что лично убил более 250 человек. Он отсидел в тюрьме 23 года и вышел на свободу несколько лет назад.

"Преданный киллер" колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес Васкес по кличке Попай в прошлом убивал по пять-шесть человек в день, а теперь стал знаменитостью.

Бывший киллер ведет жизнь "голливудской звезды" — с ним фотографируются на улицах, у него берут интервью, а на его канал на YouTube подписаны сотни тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, Васкес также был одним из организаторов теракта 27 ноября 1989 года: тогда по указанию Эскобара в Boeing 727-21 авиакомпании Avianca была установлена бомба. Целью был помощник президента страны, но его на борту не оказалось. В результате теракта погибли 107 человек, трое из них — на земле.

Читайте историю сына Эскобара на сайте Sputnik>>

Сын одной из жертв киллера Карлос Сулуага попробовал объяснить, почему люди так охотно фотографируются с ним. "Это все из-за полного невежества", — считает он. По его словам, они воспринимают Попая как голливудского актера. "Он убивал людей — как в фильмах, пытал людей — как в фильмах, а теперь еще и живет как в Голливуде, — добавил он. — И наше общество, молодые люди, берут пример с таких персонажей".




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Парламент заседание
    Внебюджетные миллионы

    Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года в Государственном Кремлевском дворце
Преданный киллер Эскобара
Хвастается, что убивал: бывший киллер Эскобара стал знаменитостью
Чума нашего времени: что надо знать о СПИДе
СПИД: чума нашего времени

Соцсети

Sputnikabkhazia