"Клянусь": кадры воинской присяги в Минобороны Абхазии

Военную присягу приняли 58 солдат абхазской армии в Министерстве обороны Республики Абхазия в субботу 2 декабря.

"Товарищи солдаты, сегодня в торжественной обстановке вы приняли военную присягу на верность своей родине. Надо быть достойным этих слов, никогда их не забывать. В следующем году вы будете представлять свои части и подразделения на военном параде в честь 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. Желаю вам всего хорошего и доброго", — обратился к солдатам первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба.

По приказу министра обороны Республики Абхазия Мираба Кишмария от 1 декабря 2017 года, личный состав учебного центра был распределен по воинским частям и отдельным подразделениям Минобороны республики.

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