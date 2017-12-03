18:42 03 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Полет над абхазской цитаделью: Иверская гора

Получить короткую ссылку
35 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik.

Иверская гора, она же Анакопийская, - одна из главных достопримечательностей Нового Афона. На вершине ее сохранились развалины античного храма и древней крепости, в недрах – подземный мир карстовых пещер.

Иверская гора привлекает внимание туристов не только своим живописным видом, но и богатой историей.

В переводе с абхазского языка название Анакопийская означает "изрезанная". А греки называли эту гору Трахеей, что переводится как "сурово-каменистая". Иверскую гору ещё называют Апсарской.

Возвышается гора над Новым Афоном. Она сравнительно невысока – 344 метра. От подножия до ее вершины тянется серпантинная дорога, подъем по которой по времени составляет около часа.

На вершине Иверской горы находятся руины Анакопийской крепости, стены которой пережили не одну осаду. Римляне, византийцы, персы, арабы, турки – кто только ни пытался осадить абхазскую цитадель.

Анакопийская крепость со своими двумя основными оборонительными линиями занимала свыше 70 000 квадратных метров площади.

По теме

Не искусственная красота: Новоафонский водопад



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

  • Модель демонстрирует одежду из экипировки Олимпийской команды и casual-коллекции бренда ZASPORT в Москве
    Олимпийский допуск

    Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.

  • Алексей Гривач
    За счет соседей

    После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.

  • Парламент заседание
    Внебюджетные миллионы

    Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.

  • Военные учения, архивное фото
    Зима близко

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Сам себя обделил

    В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Эстонский "Ураган"

    В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.

  • Георгий Тибилов - серебряный призер Кубка мира по греко-римской борьбе среди юниоров
    Осетинское серебро

    Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране

  • Мужчина курит сигарету, фото из архива
    У нас не курят!

    Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.

  • Международный аэропорт имени Ататюрка
    Нелетный настрой

    "Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года в Государственном Кремлевском дворце
Полет над абхазский цитаделью: Иверская гора
Полет над абхазской цитаделью: Иверская гора
Чума нашего времени: что надо знать о СПИДе
СПИД: чума нашего времени

Соцсети

Sputnikabkhazia