Полет над абхазской цитаделью: Иверская гора

Иверская гора, она же Анакопийская, - одна из главных достопримечательностей Нового Афона. На вершине ее сохранились развалины античного храма и древней крепости, в недрах – подземный мир карстовых пещер.

Иверская гора привлекает внимание туристов не только своим живописным видом, но и богатой историей.

В переводе с абхазского языка название Анакопийская означает "изрезанная". А греки называли эту гору Трахеей, что переводится как "сурово-каменистая". Иверскую гору ещё называют Апсарской.

Возвышается гора над Новым Афоном. Она сравнительно невысока – 344 метра. От подножия до ее вершины тянется серпантинная дорога, подъем по которой по времени составляет около часа.

На вершине Иверской горы находятся руины Анакопийской крепости, стены которой пережили не одну осаду. Римляне, византийцы, персы, арабы, турки – кто только ни пытался осадить абхазскую цитадель.

Анакопийская крепость со своими двумя основными оборонительными линиями занимала свыше 70 000 квадратных метров площади.