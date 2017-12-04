Роллы и суши для собак: как в Новой Зеландии балуют питомцев

В Новой Зеландии накрывают стол с роллами и сашими для собак, а затем кормят. Внешне еда для собак почти не отличается от обычных суши.
Cтроители моста через Керченский пролив завершили установку всех опор автодорожной части. Из 288 опор 85 находятся в море, работа над ними была наиболее сложной. Из 19 километров проезжей части моста почти девять заасфальтированы. Начало движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
В американском штате Мэн состоялся ежегодный, 18-й по счету, заезд зимних волшебников с горы на лыжах и сноубордах.
Овчарки родились в сеульской лаборатории из клеток лучшей в Южной Корее ищейки и были привезены в Якутию в 2016 году.
Иверская гора, она же Анакопийская, - одна из главных достопримечательностей Нового Афона. На вершине ее сохранились развалины античного храма и древней крепости, в недрах – подземный мир карстовых пещер.
Консультант представительства Россотрудничества Дмитрий Кононов в интервью Sputnik Абхазия рассказал о правилах поступления в российские вузы.
Мировые звезды все чаще стали появляться в нарядах, надписи на которых сделаны на русском языке.
Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в интервью радио Sputnik рассказал об итогах поездки в Мосгордуму.
Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.
Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Бывший глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, приговоренный к шести годам лишения свободы, вышел по УДО.
Бывший муфтий Кыргызстана рассказал, откуда у него вторая жена, при том, что законодательство республики запрещает многоженство.
Корпус реактора второго энергоблока весом более 330 тонн и диаметром 4,5 метра установили на Белорусской атомной электростанции.
Почему большинство латвийских спортсменов осуждают издевательства МОК над российскими чемпионами, но боятся открыто выступать в СМИ.
В эксклюзивном интервью Sputnik Литва Владимир Жириновский рассказал, почему прибалтийские страны могут быть уничтожены в случае конфликта России и Запада.
Эксперт спрогнозировал, сколько денег поступит в этом году в Молдову от трудовых мигрантов – это цифра с девятью нулями.
В Таджикистане впервые пройдет всемирный фестиваль фильмов о миграции, приуроченный к Международному дню мигранта.
Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.
На встрече европейских правозащитников и представителей Европарламента раскритиковали дискриминационную политику Эстонии в отношении русскоязычного населения.
Писатель Сергей Стукало рассказал Sputnik о событиях начала 90-х и о выпуске новых книг посвященных грузино-осетинскому конфликту.
Азербайджан со следующего года намерен увеличить количество своих миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Глава МИД Армении высказал недовольство в связи с инцидентом, произошедшим в рамках заседания ПА Организации Черноморского экономического сотрудничества.