Трансляция завершена: МОК объявляет решение по участию сборной РФ в Олимпиаде-2018

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел заседание в Лозанне, на котором обсудили вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Министром внутренних дел республики Гарри Аршба был утвержден план рейдовых мероприятий по стране и план "Безопасный город", который охватывает весь Сухумский район.
В сети появилось видео, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили угрожает спрыгнуть с крыши
На Гулрыпшском сельхозпредприятии, где идет сбор мандаринов, побывали корреспонденты Sputnik и выяснили, кто собирает желтое "золото" Абхазии, какой урожай ожидается на плантации, куда будут экспортировать плоды и куда девают нестандартный мандарин.
В Новой Зеландии накрывают стол с роллами и сашими для собак, а затем кормят. Внешне еда для собак почти не отличается от обычных суши.
Что происходило во вторник в швейцарской Лозанне, где исполнительный комитет МОК решил судьбу российской сборной на зимних Олимпийских играх?
В среду по территории Черноморского побережья Абхазии будет проходить очередной холодный атмосферный фронт циклона с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
В Олимпийских Играх смогут принять участие "чистые" российские спортсмены.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.
Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.
В Алматы хотят опробовать проект, который предусматривает отмену обязательного ношения с собой всех водительских документов.
Экс-муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов, подозреваемый в двоеженстве, назвал провокацией призывы выйти на митинг в его поддержку.
Укротители тигров братья Запашные рассказали Sputnik, как играли в хоккей с Александром Лукашенко, и чем их удивил белорусский лидер.
Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.
В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.
Россияне включили Молдову в список лидеров среди стран СНГ по критерию соблюдения прав русскоязычного населения - такие данные показал опрос ВЦИОМ.
В Душанбе открылись курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы из отдалённых регионов республики.
В Узбекистане к середине 2018 года планируется запустить уникальный в СНГ завод по выпуску индустриальных аккумуляторов на южнокорейском оборудовании.
Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.
Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.
Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.