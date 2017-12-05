Трансляция завершена: МОК объявляет решение по участию сборной РФ в Олимпиаде-2018

На Гулрыпшском сельхозпредприятии, где идет сбор мандаринов, побывали корреспонденты Sputnik и выяснили, кто собирает желтое "золото" Абхазии, какой урожай ожидается на плантации, куда будут экспортировать плоды и куда девают нестандартный мандарин.