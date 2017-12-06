Спасенные: тысячи новорожденных морских черепашек отправились в Тихий океан

Семейная пара из мексиканского города Саюлита, Эрик и Одетта Йоргенсен, обустроили охраняемое место возле собственного бара. В этот черепаший лагерь добровольцы приносят выкопанные черепашьи яйца, спасая кладки от разорения.
Тысячи новорожденных морских черепашек на побережье Мексики отправились в Тихий океан.
Семейная пара из мексиканского города Саюлита, Эрик и Одетта Йоргенсен, обустроили охраняемое место возле собственного бара. В этот черепаший лагерь добровольцы приносят выкопанные черепашьи яйца, спасая кладки от разорения.
Торжественная церемония передачи восьми новых машин скорой помощи Центральным районным больницам прошла в Сухуме 6 декабря.
Повстанцы-хуситы 4 декабря объявили об убийстве экс-президента страны Али Абдаллы Салеха и опубликовали через официальный телеканал видео с окровавленным телом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) провел заседание в Лозанне, на котором обсудили вопрос допуска российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Министром внутренних дел республики Гарри Аршба был утвержден план рейдовых мероприятий по стране и план "Безопасный город", который охватывает весь Сухумский район.
МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.
Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия передал главным врачам Центральных районных больниц восемь машин скорой помощи, приобретенных на средства республиканского бюджета Абхазии.
Федерация абхазских культурных центров объединяет 13 дернеков (центров) по всей Турции, где, по приблизительным подсчетам, проживает более полутора миллионов этнических абхазов.
Одну из безымянных гор Северной Осетии назвали в честь структурного подразделения российской армии – Сил специальных операций.
Первый этап очистки района, где минувшим летом на складе одной из частей Минобороны произошел пожар и подрыв боеприпасов, завершится в феврале 2018 года.
Парламент Армении ратифицировал Евразийский Таможенный кодекс, который вступит в силу с 2018 года и серьезно упростит перемещение товаров.
Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, в чем состоит идея создания купола над бульваром "Нуржол" на левобережье казахстанской столицы.
Власти Кыргызстана намерены выяснить, сколько на самом деле стоит принадлежащий государству оператор сотовой связи MegaCom, который никак не могут продать.
Уроженец Гродно Степан Свидерский, устроивший стрельбу в офисе компании Thomson Reuters в польской Гдыне, по решению суда останется на свободе.
Глава Минюста Латвии считает, что принятие "Закона о сожительстве", аналогичного эстонскому, приведет к легализации однополых браков.
В Литве задержали гражданина России, которого подозревают в незаконных операциях по изъятию денежных средств из банкоматов.
В Кишиневе состоялась Страновая конференция российских соотечественников – делегатами стали более 100 представителей диаспоры с обоих берегов Днестра.
В Таджикистане дефицит госбюджета покроют за счет кредитов и грантов от международных финансовых организаций, а так же приватизации госсобственности.
В Узбекистане создается первая свободная туристическая зона Чарвак, на развитие которой выделено 100 миллионов долларов.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас представил парламенту обзор деятельности правительства во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза.
Одну из безымянных гор Северной Осетии назвали в честь структурного подразделения российской армии – Сил специальных операций.
Первый этап очистки района, где минувшим летом на складе одной из частей Минобороны произошел пожар и подрыв боеприпасов, завершится в феврале 2018 года.
Парламент Армении ратифицировал Евразийский Таможенный кодекс, который вступит в силу с 2018 года и серьезно упростит перемещение товаров.