Глава ОКР Жуков прокомментировал решение МОК

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Эксперт: Путин переиграл Международный олимпийский комитет Заявив о намерении участвовать в выборах президента РФ, Владимир Путин переключил внимание с Олимпиады на себя и заставил обсуждать это событие все мировые СМИ, считает политолог Максим Жаров. 43

Объявлен новый конкурс на памятник Герою Абхазии Мушни Хварцкия В возрасте 37 лет 6 декабря 1992 года во время боев в селе Лашкиндар Очамчырского района был убит легендарный воин, ученый-археолог Герой Абхазии Мушни Хварцкия. 16