Банк России выпустил памятные монеты в честь ЧМ-2018 по футболу

Четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля, золотая монета номиналом 50 рублей и монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей вышли в обращение. Тираж каждой монеты – 24 тысячи штук.
Переднеазиатский леопард из российской программы восстановления популяции этого редкого животного, воровавший домашних кур в абхазском селе Лыхны, был пойман местными жителями 15 ноября 2017 года и отправлен в Сочи.
Новый питомец Ленинградского зоопарка - белая медведица Снежинка с легкостью освоилась на новом месте, к тому же в зоопарке живет ее родственница.
Как украсить елку, выбрать подарки и что в этом году в тренде, не только рассказала, но и показала корреспонденту Sputnik хендмейдер Сария Тания.
Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году .
VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа открылся в Сухуме в четверг 7 декабря.
Сотрудники отдела службы судебных приставов Сухума не пострадали во время взрыва на месте незаконного строительства.
Сбор подписей в поддержку переименования кофейни "Брехаловка" инициировал председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба в ноябре 2017 года.
В районе цхинвальского автовокзала произошла перестрелка между двумя молодыми людьми, один из которых был одет в военную форму.
В столицу Азербайджана приедет скандально известная российская группа "Ленинград", но посетить концерт Шнура и его команды смогут далеко не все.
Жителям Армении разрешат подавать петиции властям республики, в которых можно будет высказывать предложения или даже жалобы.
Казахстан не намерен отказываться от поездки на Олимпийские игры в Корее, как это предложил сделать депутат Госдумы России Виталий Милонов.
Кыргызский авиационный колледж преобразован в институт и намерен готовить специалистов, в том числе и для стран дальнего зарубежья.
Беларусь рассчитывает провести очередной раунд переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию в марте будущего года.
Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман считает, что лишение России возможности участвовать в Олимпийских играх в Корее пахнет непорядочностью.
Литовский политик Роландас Паулаускас заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Литва, что главной проблемой страны на сегодняшний день является ее вступление в НАТО.
Парламент Молдовы одобрил законопроект, который предполагает ограничение трансляции информационно-аналитических передач из России.
В Таджикистане введен запрет на создание в стране религиозных партий, а религиозное образование теперь можно получить только в государственных учреждениях.
Узбекистан в первом квартале 2018 года может приступить к пилотным транзитным перевозкам по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
Как в Эстонии отреагировали на предложение военных возродить практику строительства бомбоубежищ на случай гражданского или военного кризиса.
В районе цхинвальского автовокзала произошла перестрелка между двумя молодыми людьми, один из которых был одет в военную форму.
В столицу Азербайджана приедет скандально известная российская группа "Ленинград", но посетить концерт Шнура и его команды смогут далеко не все.
Жителям Армении разрешат подавать петиции властям республики, в которых можно будет высказывать предложения или даже жалобы.