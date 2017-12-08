Sputnik по мнению "трехлеток": круглый, красного цвета и с автоматом

Трехлетние подопечные Сухумского детского сада рассказали корреспондентам Sputnik Абхазия, что такое Sputnik.
"Sputnik – это наша земля. Он круглый и красного цвета", — считает трехлетний Аляс.
По мнению маленького Саида, Sputnik – это летательный аппарат красного цвета, а Огнен думает, что Sputnik не красного цвета, а синего, и сделан он из песка.
"Sputnik летает в космосе. А если он не будет летать, то он упадет", — говорит Аляс.
У трехлетнего Саида фантазия разыгралась не на шутку. Как оказалось, он сам видел Sputnik. С автоматом.
"Он по воде плавал. А потом сломался", — уверяет Саид