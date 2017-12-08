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Sputnik по мнению "трехлеток": круглый, красного цвета и с автоматом

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© Sputnik / Илона Хварцкия / Сария Кварацхелия

8 декабря информационному агентству Sputnik Абхазия исполняется три года. Трехлетние воспитанники детсада "Аляс" рассказали, что, по их мнению, такое Sputnik.

Трехлетние подопечные Сухумского детского сада рассказали корреспондентам Sputnik Абхазия, что такое Sputnik.

"Sputnik – это наша земля. Он круглый и красного цвета", — считает трехлетний Аляс.

По мнению маленького Саида, Sputnik – это летательный аппарат красного цвета, а Огнен думает, что Sputnik не красного цвета, а синего, и сделан он из песка.

"Sputnik летает в космосе. А если он не будет летать, то он упадет", — говорит Аляс. 

У трехлетнего Саида фантазия разыгралась не на шутку. Как оказалось, он сам видел Sputnik. С автоматом.

"Он по воде плавал. А потом сломался", — уверяет Саид




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