Три года на орбите Абхазии: лица и темы Sputnik

Мультимедийный информационный центр Sputnik Абхазия начал свою работу с выхода в онлайн порталов на двух языках 8 декабря 2014 года.

За три года корреспонденты Sputnik освещали самые разные темы, иной раз становясь их непосредственными участниками.

Для участия в проекте к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне корреспондент Бадрак Авидзба запел исполнив куплет из песни "Одна на всех".

Ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия даже сумел разговорить на абхазском языке англичанина Джона Уоррена — ведущего программы "Поедем, поедим!" на НТВ.

Бесстрашная Анжелика Бения прыгнула с Шакуранского водопада.

Корреспондент Рада Ажиба осваивала мастерство изготовления аджики в абхазском селе. Рада первой из корреспондентов записала интервью с будущим чемпионом, боксером Баталом Чежия.

Корреспондент Амра Амичба во время съемок не побоялась покормить с рук яблоком большого медведя, который жил в семье из Ткуарчалского района.

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