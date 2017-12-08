Огромная работа: что думают Хаджимба и Хлопонин о деятельности МПК

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с членами Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в Сухуме в пятницу 8 декабря.

Возможности для развития Абхазии, предоставляемые Россией, будут использованы в полной мере, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на встрече с Межправительственной комиссией по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в пятницу 8 декабря.

"Мы благодарны России за ее внимание к Абхазии. Все мероприятия, которые предусмотрены, к следующему году будут так же активно реализовываться, и объемы средств, которые предоставлены, как возможность для развития Абхазии, для будут в полной мерВице-премьер

России Александр Хлопонин сказал, что Межправкомиссией проделана огромная работа, и никаких проблем в работе нет.

вашей совместной встречи. Безусловно, все будет выполнено", — подчеркнул Хлопонин, обращаясь к Хаджимба.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.