Эффективно и результативно: итоги расширенного заседания МПК

XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц подчеркнул, что по всем обсуждаемым Межправительственной комиссией вопросам было найдено взаимопонимание. Работа, которая велась в течение года, была слаженной и оперативной.

Доброй традицией назвал Вице-премьер России Александр Хлопонин подведение итогов работы Межправкомиссии в конце каждого года. Он добавил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития Абхазии было введено в эксплуатацию около 70 объектов.

"Мы сегодня подвели промежуточные итоги текущего года. Программа завершится уже в декабре 2017 года, и все планы, намеченные для реализации в этом году, выполнены. Отмечу, что все обязательства, взятые на себя со стороны России, были выполнены в полном объеме", — сказал Барциц.

Председатель Попечительского совета АНО "Центра Природы Кавказа", российский вице-премьер Александр Хлопонин также вручил Вадиму Хинтба, поймавшему переднеазиатского леопарда Викторию, благодарственное письмо и фигуру леопарда ручной работы.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам комплексный план социально-экономического развития Абхазии.