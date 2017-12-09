Жаль, что мама не видит: участник "Ты супер! Танцы" Леон Капба рассказал о мечте

Вместе с юной конкурсанткой Миленой Тачулия Абхазию на международном шоу "Ты супер! Танцы" представляет Леон Капба, который уже в полуфинале проекта.

В первом туре 13-летний Леон Капба из города Очамчыра поразил членов жюри точной техникой исполнения абхазского народного танца. Танцор из Абхазии завел весь зал зажигательным номером и прошел во второй тур проекта. В финал же он прошел, показав не менее зажигательный номер в стиле контеп под песню Владимира Высоцкого "Парус".

Леон Капба профессионально занимается танцами с семи лет, выступает в составе детского хореографического ансамбля "Ерцаху", c которым активно участвует в различных танцевальных фестивалях и конкурсах. Помимо танцев, Леон увлекается спортом — очень любит футбол и баскетбол. Главная мечта Леона — представить свою республику народными танцами на главной сцене России — в Кремлевском дворце.

Леон – танцор с непростой судьбой. Ему было шесть лет, когда умерла его мать. Воспитание Леона, его четырехлетнего брата и восьмимесячной сестры легло на плечи их отца и бабушки. В связи с трагическими событиями в семье, учебу мальчику пришлось продолжить в Очамчырском интернате.

География проекта "Ты супер! Танцы" впечатляет: полторы сотни юных танцоров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Украины, из городов России — от Мурманска до Владикавказа, от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

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