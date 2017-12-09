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Стеклянные, новогодние: как создают елочные игрушки в Белоруссии

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© Sputnik. / Елена Васильева, Виктор Толочко, Александр Шурмелев

Умельцы освоили технику фьюзинга — они склеивают стеклянные детали друг с другом. На изготовление одной игрушки уходит почти сутки.

Корреспонденты Sputnik Беларусь рассказали, как создаются елочные игрушки в Минске и засняли процесс производства.

 




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