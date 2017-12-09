Стеклянные, новогодние: как создают елочные игрушки в Белоруссии

Корреспонденты Sputnik Беларусь рассказали, как создаются елочные игрушки в Минске и засняли процесс производства.
Умельцы освоили технику фьюзинга — они склеивают стеклянные детали друг с другом. На изготовление одной игрушки уходит почти сутки.
Корреспонденты Sputnik Беларусь рассказали, как создаются елочные игрушки в Минске и засняли процесс производства.
XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с членами Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией в Сухуме в пятницу 8 декабря.
Памятник военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия, открыли на открытии Набережной Сухума 8 декабря.
8 декабря информационному агентству Sputnik Абхазия исполняется три года. Трехлетние воспитанники детсада "Аляс" рассказали, что, по их мнению, такое Sputnik.
С наступлением холодов и в преддверии новогодних праздников все более актуальными становятся рецепты разнообразной выпечки, особенно это касается имбирных пряников.
Владимир Путин сказал ранее, что олимпийцам никто не будет препятствовать, если они решат участвовать в ОИ-2018.
Леонид Броневой работал в московском театр "Ленком", снялся в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".
Контрольно-счетная палата Южной Осетии проверяет, насколько эффективно были использованы средства на строительство театра в Цхинвале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.
В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.
Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.
Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.
Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.
Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.
Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.
В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.
Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.
Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.
Контрольно-счетная палата Южной Осетии проверяет, насколько эффективно были использованы средства на строительство театра в Цхинвале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развеял слухи о кандидатуре российского посла, муссируемые рядом СМИ.
Почему туристы не спешат в Армению? Эксперты считают, что для развития туристического потенциала стране необходима продуманная концепция.